GIGA Voetbaltoernooien door heel Molenlanden

MOLENLANDEN • GIGA Molenlanden zorgt ook deze zomer voor extra beweging in de gemeente Molenlanden. Ze organiseren voor het eerst het GIGA Voetbaltoernooien voor groep 3 tot en met 8 én voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar.

Veel mensen blijven deze zomer rthuis. “Maar dat betekent niet dat ze stil hoeven te zitten of zich hoeven te vervelen. Met onze voetbaltoernooien reizen we door heel Molenlanden op zoek naar echte voetbalkampioenen. Kinderen en jongeren gaan vijf tegen vijf de strijd met elkaar aan”, aldus beweegcoach Gerrit. Welk team gaat naar huis als voetbalkampioen? Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan per persoon of per team via: www.gigamolenlanden.nl.

De jeugd van 12 tot en met 18 jaar kan meehelpen tijdens de GIGA Voetbaltoernooien voor de basisschoolkinderen en daarmee een tegoedbon voor 20 euro verdienen die te besteden is bij verschillende webshops. Ook wanneer je niet deelneemt aan de voetbaltoernooien, kun je je hiervoor opgeven. Kijk op www.gigamolenlanden.nl.

De toernooien vinden plaats op 23 juli, 30 juli, 3 augustus en 6 augustus. De locaties en tijden staan op de website van GIGA Molenlanden.