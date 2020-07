Rabobank verzorgt Summerschool met topsporters

REGIO • Evenementen staan deze zomer op een laag pitje. Daar staat tegenover dat er online meer dan ooit is te beleven. Een online evenement dat zeer zeker de moeite waard is, is de Summerschool langs de rivieren. Dat is een serie online webinars met drie topsporters. Rabobank Lek en Merwede nam het initiatief.

Directievoorzitter Roelf Polman: “We zijn de afgelopen tijd noodgedwongen veel meer online gaan doen. De een vindt dat prettiger dan de ander, maar duidelijk is wel geworden dat er online veel meer mogelijk is dan we misschien ooit dachten. Maar ik, en met mij veel anderen missen het netwerken en het ontmoeten. Van daaruit ontstond het idee voor de Summerschool. Een online event dat je met elkaar op een veilige manier thuis vanachter je beeldscherm kunt beleven en waar je ook met elkaar over kunt napraten.”

Topsporters

“Vanaf maart is de wereld om ons heen enorm veranderd. Of je nu werkgever bent of werknemer, jong of oud, student of werkende, mantelzorger of verpleegkundige. Deze crisis treft ons allemaal. En het vraagt van iedereen veerkracht en improvisatievermogen. Topsporters leven vaak voor een groot doel. Waarbij ze regelmatig te maken krijgen met flinke tegenslagen. Hun ervaringen zijn een uitvergroting van het ‘gewone leven’. Daarom kunnen we veel van hen leren als het gaat om tegenslag en veranderende omstandigheden. In deze tijd misschien nog wel meer dan anders. We hebben daarom deze sporters gevraagd om ons daarover meer te vertellen. Wij kunnen daar zeker van leren.”

Overzicht webinars

De volgende webinars gaan plaatsvinden:

Kiran Badloe wereldkampioen windsurfen in 2019 (28 juli van 19.30 - 20.15 uur). Over omgaan met veranderende omstandigheden. Als windsurfer ging hij in 2019 tijdens het WK de strijd aan met tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe. En hij won. Als geen ander weet hij zich op het water aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Marit Bouwmeester, olympisch kampioen zeilen in 2016 (25 augustus 19.30 - 20.15 uur). Over in jezelf blijven geloven. Zeilen is de grote passie van Marit Bouwmeester. Vanaf haar zesde zeilt ze. En altijd gaat ze voor de top met als ultiem succes een gouden olympische plak tijdens de olympische spelen in 2016.

Mark Tuitert olympisch kampioen schaatsen 1.500 meter (29 september 19.30 - 20.15 uur). Over Olympisch goud na reis met fuck-ups. 20 februari 2010. Mark Tuitert beseft dat dit zijn laatste kans is op olympisch goud op zijn geliefde 1.500 meter. De reis er naartoe was er een met vallen en opstaan. Maar deze dag rijdt hij de perfecte race.

Aanmelden

De webinars zijn voor iedereen gratis toegankelijk benadrukt Roelf Polman. “We hopen dat veel mensen gaan kijken. Maar vooral ook dat bezoekers inspiratie halen uit de verhalen van deze gedreven sporters.” Om te kunnen deelnemen is aanmelden nodig. Dit kan via www.rabo.nl/lm/summerschool.