Cees Vermeer nieuwe directeur Dienst Gezondheid & Jeugd

REGIO • Cees Vermeer wordt per 1 september de nieuwe directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd en directeur Publieke Gezondheid voor de regio Zuid-Holland Zuid.

Hij volgt Karel van Hengel op, die na ruim vier jaar stopt als directeur van de dienst. Cees Vermeer heeft zeer veel ervaring in het openbaar bestuur en het publieke domein. Sinds 2015 is hij gemeentesecretaris van de gemeente Breda.

Vermeer heeft een brede achtergrond als leidinggevende in het openbaar bestuur. Hij was in het verleden onder meer gemeentesecretaris bij de gemeente Zaanstad, concerndirecteur in de gemeente Leiden, directeur van de Algemene Rekenkamer en directeur bij Rijkswaterstaat en het ministerie van VWS. Het dagelijks bestuur van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd is verheugd met de aanstelling van Vermeer.

Rik van der Linden, voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van de DG&J: “Er waren goede kandidaten voor deze positie. Maar Cees stak er uiteindelijk echt bovenuit. Met zijn ervaring, kennis en inzicht is hij de juiste man voor deze positie."

Mentaliteit

Vermeer kent als geboren Dordtenaar deze regio en de mentaliteit goed. Van der Linden: "Hij is zelf ook een aanpakker en stroopt de mouwen op. Maar hij geeft als leidinggevende tegelijkertijd ruimte en vertrouwen aan de medewerkers om hun werk te doen. In het nieuwe beleidsplan van de dienst draait het nadrukkelijk om samen met de gemeenten aan de slag te gaan en verder te werken aan gezondheid van onze inwoners, in de breedste zin van het woord. Dat is aan Cees toevertrouwd. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Dankbaar

Karel van Hengel, de huidige directeur, had al eerder aangekondigd een nieuwe stap te gaan maken. “Dat bood ons de gelegenheid een goede selectieprocedure te doorlopen voor zijn opvolger”, aldus Van der Linden. “Karel heeft heel goed werk geleverd, en sterk ingezet op een betere samenwerking tussen de dienst en alle deelnemende gemeenten. In 2016 kampte de dienst nog met de naweeën van financiële problemen. Sindsdien heeft de organisatie een enorme ontwikkeling doorgemaakt, mede dankzij de rust en het strategisch inzicht van Karel. Rond het sociaal domein is altijd veel dynamiek, waarin Karels persoonlijkheid zeer waardevol is geweest."

In zijn laatste periode als directeur kwam daar de coronacrisis bij. "Karel heeft die enorme klus met al zijn collega's vol overtuiging en overgave aangepakt. Het bestuur is hem daar zeer dankbaar voor.”

Benoemd

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd heeft Cees Vermeer benoemd als directeur van de dienst. Het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ heeft hem benoemd als directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid. Onder beide functies vallen onder meer de GGD en de GHOR.