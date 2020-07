Woningbrand in Meerkerk: ‘Had geen tien minuten langer moeten duren’

MEERKERK • De uitslaande woningbrand aan het Oranjeplein in Meerkerk is maar net goed afgelopen. Dat is de overtuiging van Remco ’t Lam, die zijn honderdjarige buurvrouw in de afgelopen nacht naar buiten gesleept heeft.

“Ik werd om iets voor twee uur wakker van iets dat viel”, vertelt Remco op vrijdagochtend 10 juli. Hij dacht dat mevrouw Vuurens misschien in huis gevallen was en ging via de achterdeur naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. “Ik zag gelijk een oranje gloed komen uit het slaapkamerraam op de benedenverdieping van de buurman Rens Jaspers, die aan de andere kant van mevrouw Vuurens woont.”

Snel pakte hij een kleine brandblusser die hij in zijn huis heeft staan. “Ik zag dat ik aan de achterkant van het huis niets kon doen, omdat het daar te hevig brandde. Ik ben toen naar de voorkant gerend, maar daar hoorde ik het geknetter van het vuur achter de voordeur. Ik durfde de deur niet open te doen, omdat ik bang was dat ik het vuur daardoor alleen maar zou aanwakkeren.”

Einde verhaal

“Ik dacht; dat is einde verhaal voor de buurman. Vreselijk, maar ik kon niks meer voor hem doen. Het brandde te hard. Toen heb ik het ruitje van de voordeur ingetrapt bij mevrouw Vuurens. Maar haar deur zat op slot, dus ik kon er niet goed in komen. Op dat moment kwam Rens op z’n scooter de straat inrijden. Gelukkig, hij was dus niet thuis tijdens de brand!”

Rens vertelde tegen Remco dat hij een sleutel had van het huis van mevrouw Vuurens en samen gingen ze naar binnen om de honderdjarige naar buiten te halen. “Ze is slecht ter been en ze hoort en ziet slecht. Het was moeilijk om haar wakker te krijgen. Ze schrok enorm!”, vervolgt Remco. “We hebben haar samen op de postoel gezet en een deken om haar heen geslagen en naar buiten gedragen.”

Op het grasveld

Daar heeft ze heel even op het grasveld schuin voor de woning gezeten. Wakker geworden buurtbewoners haalden haar naar binnen om haar op te warmen en te beschermen tegen de rook. De door Remco gealarmeerde brandweer was inmiddels ter plaatse gekomen om het vuur te blussen. Niet voorkomen kon worden dat de woning van Rens Jaspers op nummer 12 volledig uitbrandde. Ook de woning van mevrouw Vuurens op nummer 14 liep behoorlijke schade op.

“Ze heeft gelukkig geen rook ingeademd, maar het had geen tien minuten langer moeten duren. Ik ben zo blij dat ik wakker werd van dat geluid!”, blikt Remco terug.

Urenlang wachten

Hij vindt het vreselijk voor zijn oude buurvrouw dat ze urenlang heeft moeten wachten voordat er een tijdelijk onderkomen voor haar gevonden kon worden. Remco: “Had ik nu maar gezegd tegen de ambulancebroeders dat ze rook had ingeademd, dan hadden ze haar waarschijnlijk meegenomen naar het ziekenhuis en had ze daar opgevangen kunnen worden. Maar ja, je gaat er ook weer niet om liegen he.”

Nu werd pas in de loop van de ochtend een tijdelijk onderkomen voor mevrouw Vuurens gevonden. Al die tijd heeft ze op de postoel gezeten in het huis schuin tegenover haar. Mevrouw Vuurens kan terecht in een verzorgingshuis in Hardinxveld-Giessendam. “Het is niet in de buurt, maar we zijn blij dat we wat gevonden hebben”, vertelt de schoonzoon van mevrouw Vuurens, die samen met andere familieleden veel moeite heeft moeten doen om onderdak te vinden voor het bejaarde slachtoffer.

Oorzaak

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Voor de onderzoeker van de brandweer staat het nagenoeg vast dat het vuur is begonnen in de slaapkamer van Rens. “Dat weet ik wel zeker”, beaamt Remco. “Daar kwam de oranje gloed vandaan.”

Bij de buren aan de andere kant van Rens werd overigens tijdens het blussen een wietplantage aangetroffen. De bewoner van dat pand is daarop aangehouden door de politie. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen de brand en de wietplantage.