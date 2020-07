Molenlanden gaat meningen ophalen over harmonisatie begraafplaatsen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is van plan om een enquête te gaan houden over de harmonisatie van het beleid op de begraafplaatsen.

Dat meldt het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad. Met een enquête wil de gemeente betrokken partijen en bewoners laten participeren in het beleid op de begraafplaatsen. Er zijn in totaal 25 begraafplaatsen in de kernen van Molenlanden, waarvoor een harmonisatie nodig is.

De peiling van de meningen van de betrokkenen zal gedaan worden op diverse manieren. Inwoners van de gemeente die aangesloten bij het Burgerpanel van TIP Molenlanden krijgen vragen toegestuurd. Daarnaast worden klankbordgroepen, dorpsberaden, kerkgenootschappen en begrafenisondernemers benaderd met vragen. Ook rechthebbenden worden met een steekproef bevraagd over hun mening.

Er is gekozen voor deze opzet omdat men in beide voormalige gemeenten nog niet zo lang geleden uitgebreide participatie heeft gehad op het onderwerp begraafplaatsen en daarnaast is er een relatief krap tijdspad.

De denkrichtingen van de enquête worden verwoord in open vragen om te voorkomen dat door een zekere stelligheid de indruk kan ontstaan dat er al beslissingen zijn genomen. De keuzemogelijkheden in antwoorden zijn wel stellig en concreet zodat de gemeente zich bij de uitkomsten een goed beeld kan vormen van wat er leeft over de diverse denkrichtingen.

De online enquête van TIP Molenlanden zal vanaf week 29 beschikbaar zijn en tot circa week 34 in te vullen zijn. “We zijn ons ervan bewust dat deze termijn deels in de vakantieperiode valt, maar verwachten dat eenieder binnen deze termijn kan reageren”, meldt het college van B&W van Molenlanden.