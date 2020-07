Molenlanden verkoopt voormalig gemeentehuis Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De gemeente Molenlanden heeft besloten om het voormalige gemeentehuis aan de Kerkstraat 8 in Bleskensgraaf te verkopen aan Estea Capital Bleskensgraaf bv.

Deze belegger in zorgvastgoed gaat het gebouw transformeren naar zorgappartementen. De Vrije Baptistengemeente Graafstroom, Philadelphia en restaurant De Burgemeester blijven gehuisvest en maken na de verbouwing onderdeel uit van het woonzorgcomplex.

De raad van de voormalige gemeente Molenwaard had in februari 2014 besloten om het voormalige gemeentehuis in Bleskensgraaf te verkopen en te slopen. In 2018 kwamen echter gesprekken op gang met Estea over transformatie van het gebouw naar een woonzorgconcept. Estea is een ontwikkelende belegger in zorgvastgoed.

In december 2018 heeft het college van de voormalige gemeente Molenwaard besloten dat de inspanningen gericht moesten worden op realisering van het Estea-plan. Dit plan voorziet met het woonzorgconcept in een lokale behoefte, de toekomstige bewoners wonen zeer dichtbij de noodzakelijke voorzieningen. Tevens is alles erop gericht geweest om Philadelphia en de Vrije Baptistengemeente Graafstroom, naast de restaurantfunctie van De Burgemeester, in de nieuwe situatie te behouden.

Het te realiseren woonzorgcomplex biedt een kwalitatieve bijdrage aan de leefbaarheid van de kern Bleskensgraaf. Vanuit ruimtelijk perspectief gaat het hier om een unieke locatie die een zorgvuldige, stedenbouwkundige invulling vereist. Getuige het stedenbouwkundig ontwerp zal er straks sprake zijn van een kwalitatieve verbetering van de uitstraling van het gebouw.

Na ondertekening van de koopovereenkomst breekt de volgende fase aan, waarin de omgevingsvergunning zal worden voorbereid en ingediend. De verwachting is dat de start van de verbouwing zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021.