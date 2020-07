Raad Vijfheerenlanden voert extra debat over besteding Eneco-gelden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden besprak donderdagavond de kadernota. Maar het echte financiële debat, over onder andere de besteding van de zogenaamde Enecogelden, wordt verschoven naar de eerste week van september.

Begin dit jaar zijn de Eneco-aandelen verkocht en dat heeft de gemeente zo'n 78,5 miljoen euro opgeleverd. Het grootste deel van dit geld wordt gebruikt om de algemene reserve aan te zuiveren (22 miljoen), een extra reservepotje te creëren voor opvang van kapitaallasten (15 miljoen) als om kleine investeringen vroegtijdig af te schrijven. Bij elkaar 47 miljoen euro. Er resteert dan nog een bedrag van 31 miljoen euro om vrij te besteden.

"Het gebeurt niet elk jaar dat we 31 miljoen extra kunnen uitgeven. Dat verdient wel een zorgvuldig raadsdebat", zei PvdA-fractievoorzitter Joop van Montfoort, die via een amendement aandrong op zo'n extra debat. Momenteel zijn de consequenties van die keuzes nog onvoldoende duidelijk. De raad ging unaniem akkoord met het amendement.

De uitkomst van het september-debat zal worden verwerkt in de programmabegroting, die -zoals elk jaar- in november wordt vastgesteld.

Bezuiniging

De fractie van VHL Lokaal is tegen een structurele bezuiniging van 2,5 miljoen op de apparaatskosten. "Wij zijn van mening dat eerst maar gezorgd moet worden dat wij personeels-technisch functioneel goed moeten draaien voordat hierop bezuinigd kan of moet worden", zei fractievoorzitter Wim van Dijk.

Het terugdringen van deze bezuiniging mag er volgens Van Dijk echter niet toe leiden dat de lasten voor de burgers omhoog gaan. "Laten wij eerst maar eens zien in ons debat na het zomerreces, hoe we er financieel bijstaan. Dan zijn wellicht al meer gevolgen van de Corona bekend, is de meicirculaire compleet verwerkt en weten we ook wat de gelden zijn die wij als compensatie van de gevolgen van de Corona crisis krijgen. Want voor ons staat vast dat wij onze inwoners niet met hogere lasten kunnen, mogen of moeten opzadelen."

Van Dijk diende daarvoor nog een amendement in, maar die werd met 26 stemmen tegen en 3 stemmen voor verworpen.