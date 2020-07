Versterking bibliotheeknetwerk in gemeente Molenlanden

• De Bibliotheek op School in het Noorderhuis in Noordeloos. (Foto: Aangeleverd)

• De Bibliotheek op School in het Noorderhuis in Noordeloos. (Foto: Aangeleverd)

MOLENLANDEN • Alle kinderopvanglocaties in Molenlanden gaan de komende drie jaar deelnemen aan ‘BoekStart in de Kinderopvang’ en de bibliotheek gaat in overleg om de ‘Bibliotheek op School’ op meerdere scholen in Molenlanden te introduceren.

De gemeente Molenlanden en de Bibliotheek AanZet hebben de handen ineen geslagen om het bibliotheekwerk in de gemeente te versterken en beter te verspreiden over de gemeente. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het extra geld dat voor drie jaar door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is gesteld om de bereikbaarheid van de openbare bibliotheek in het landelijk gebied te verbeteren.

Wethouder Johan Quik: “Goed kunnen lezen en schrijven is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in onze toch wel complexe samenleving. Ik ben blij dat we nu zover zijn dat we stap voor stap onze ambities vorm kunnen geven om iedereen mee te laten doen.”

Preventie

In de hele gemeente worden deze ambities vormgegeven in verschillende stappen. Zo wordt er ingezet op preventie van taal- en leesachterstanden bij de jeugd van nul tot achttien jaar. De bibliotheek komt met verschillende programma’s om leesbevordering bij de jeugd te stimuleren. In alle bibliotheken komen onder andere voorleeshoeken, gaan er (voor)leesactiviteiten gehouden worden en wordt de collectie uitgebreid voor deze doelgroepen. En de bibliotheek zoekt de samenwerking op met de kinderopvang en het onderwijs, zodat we samen werken aan (voor)leesplezier. Alle kinderopvanglocaties in Molenlanden gaan de komende drie jaar deelnemen aan ‘BoekStart in de Kinderopvang’ en de bibliotheek gaat in overleg om de ‘Bibliotheek op School’ op meerdere scholen in Molenlanden te introduceren.

Verder gaat de bibliotheek de taalactiviteiten en digitale activiteiten die de bibliotheek in samenwerking met partners biedt, in de gemeente verder uitbreiden en versterken.

Mini-servicepunt

Om voor zoveel mogelijk inwoners in de buurt een bibliotheekvoorziening te hebben, opent de bibliotheek daarnaast in september een mini-servicepunt in het Noorderhuis in Noordeloos. Woensdag 9 september is de eerste openingsdag. En men gaat de huidige service- en afhaalpunten versterken door extra in te zetten op de doelgroep nul tot vier jaar om de voorleescultuur te vergroten. Ook gaat de bibliotheek een proef draaien met zelfbedieningspunten bij twee vrijwilligersbibliotheken, om te onderzoeken of inwoners ook daar hun gereserveerde boeken kunnen afhalen.

“Wij zijn ontzettend blij dat we samen met de inwoners van Molenlanden, partners en de gemeente kunnen bouwen aan een duurzame bibliotheekdienstverlening. De bibliotheek is een eigentijdse plek in de buurt waar alle inwoners kunnen leren, werken, waar je anderen kunt ontmoeten of waar je komt om te ontspannen. We inspireren onze bezoekers, we verrijken hun kennis en versterken hun netwerk door ontmoetingen” aldus Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet.

De bibliotheek is nog op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies. Voor meer informatie of aanmelding: www.debibliotheekaanzet.nl/vrijwilliger-molenlanden.