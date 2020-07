Statiegeld voor Prinses Máxima Centrum bij Jumbo Meijerink

MOLENAARSGRAAF • In de maand augustus is de opbrengst van het statiegeld bij de Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf bestemd voor het Prinses Máxima Centrum, afdeling kinderoncologie.

De opbrengst komt geheel ten goede aan een onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. Deze actie is georganiseerd door de Stichting Inpire2livemusic uit Alblasserdam.

Dit onderzoek kan gesteund worden door de statiegeldbonnen in de bekende box te deponeren bij de lege flessenautomaat.