Haviq start met hoogbegaafden onderwijs en opvang op maat

PAPENDRECHT • Stichting Hart voor IQ (Haviq) start in augustus dit jaar met een nieuw initiatief, dat zich richt op (bijna) thuiszittende hoogbegaafde leerlingen.

Het initiatief heet HOOOM, dat staat voor Hoogbegaafden Onderwijs en Opvang Op Maat. Het biedt gedurende drie dagdelen per week zinvolle dagbesteding voor thuiszitters, waarbij zorg en uiteindelijk ook onderwijs worden gecombineerd. Doel is om voor deze leerlingen goed in kaart te brengen wat voor hen passend onderwijs is en deze leerlingen uiteindelijk naar de best passende plek te begeleiden.

De belangstelling is groot. “De aanmeldingen stromen inmiddels binnen”, aldus Dorien Oskam, een van de initiatiefnemers.

Haviq is sinds augustus 2018 gevestigd aan de Boeieraak 1 in Papendrecht en noemt zich hét expertisecentrum Hoogbegaafdheid van de regio. Vanuit de hele regio Drechtsteden, Molenlanden, Alblasserwaard en de Hoeksche Waard en zelfs ver daarbuiten weten mensen de weg naar het expertisecentrum te vinden.

Het team van Haviq bestaat inmiddels uit een tiental orthopedagogen, begeleiders, leerkrachten en coaches. Het aanbod is breed: men kan bij Haviq onder andere terecht voor diagnostiek, begeleiding en behandeling. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoeten.

Voor meer informatie over HOOOM en het overige aanbod van Haviq: www.hartvooriq.nl.