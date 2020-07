Zorgen over woningbouw in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het college van burgemeester en wethouders in Molenlanden moet voortvarender aan de slag met woningbouw, vinden raadsleden.

Met name CDA en Progressief Molenlanden uitten dinsdagavond scherpe kritiek. "Woningbouwprojecten duren te lang”, aldus Ad van Rees. “En we zien dat in de voormalige Graafstroomdorpen de huurvoorraad wordt toegewezen aan inwoners van ver buiten de regio. Het kost onze jongeren grote moeite om een betaalbare woning te vinden. Dit moet anders. We roepen u op om met gepaste toewijzing te werken, zodat lokale gemeenschappen niet ontwricht raken. We roepen u op om voldoende huurwoningen en starterswoningen toe te passen in initiatieven van ontwikkelaars.”

Behoefte inwoners

Ook Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) ziet nog te weinig resultaten bij het streven van het college om woningbouw te versnellen. "Woningbouwprojecten die nu worden uitgevoerd zijn nog het gevolg van de besluitvorming van een vorig college. Naast aantallen gaat het ons ook om aansluiten bij de woningbehoefte van onze inwoners. In gesprekken hoor je dat nieuwbouwwoningen voor starters te duur zijn en dat woningen die gebouwd worden voor de doorstroom verkocht worden aan mensen uit omliggende gemeenten.”

Verschoor vindt dat het college best meer mag verwachten van ontwikkelaars, bijvoorbeeld door hen te vragen een bepaalde hoeveelheid woningen te bouwen voor starters, senioren en jonge gezinnen.

Plan B

Doe Mee vroeg om een plan B als de provincie geen toestemming geeft voor nieuwbouw.

Molenbiotoop

Wethouder Arco Bikker deelt de zorg van de raadsleden, met name als het gaat over woningen voor Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf. “We gaan deze week spreken over de woonvisie, dan kunnen we richting de provincie aangeven waar behoefte aan is. In dorpen die u noemt is het lastig, mogelijkheden die we hebben zitten buiten de contour, dan heb je toestemming van de provincie nodig en op één locatie zit een molenbiotoop. Dat houdt een beperking in voor bouwen, zeker aan de zuidkant, achter de Jumbo in Molenaarsgraaf, dat maakt het bouwen onmogelijk.”

Best trots

Joke van de Graaf (Doe Mee): “Bent u het met ons eens dat als bouwen niet haalbaar blijkt het goed is een plan B te hebben?” Bikker: “Wat ons aangaat is voor Bleskensgraaf optie A nog steeds het beste plan. Er is onvoldoende bouwvolume in Nederland, niet alleen in Molenlanden. Dat zorgt voor druk op prijzen en instroom van buitenaf. Ik ben er best trots op dat we dit jaar een groter aantal huizen gaan opleveren dan de afgelopen tien jaar in Molenwaard en Giessenlanden gerealiseerd is."

Motie SGP

Corné Egas (SGP) kondigde een motie aan over bouwen buiten de bebouwde kom. "Kernen hebben contouren, die kun je uitbreiden door vrijkomende agrarische locatie op te kopen en elders een bouwblok toe te voegen. Als een boer stopt kan de gemeente zijn grond kopen en teruggeven aan de natuur. Die vierkante meters kunnen we toevoegen aan een contour. Op die manier is handel te doen met de provincie. Zo kun je bijvoorbeeld een boerderij kopen in Hoornaar en in Oud-Alblas een stukje aanplakken.”

Waar wel?

Van de Graaf: “Wellicht komen we met een motie voor het maken van een plan B voor woningbouw. Waar kan het dan wel? Doel is: snel bouwen.” Berend Buddingh sprak over woningbouw ook lovende woorden: “Voor het jaar 2020 worden er 285 woningen opgeleverd. In Giessenburg, Hoornaar en Nieuw-Lekkerland wordt volop gebouwd. De Groene Wei, al 20 jaar bekend als wozoco Giessenburg, is eindelijk los getrokken."

Donderdagavond 9 juli staat de woonvisie op de agenda van de gemeenteraad.