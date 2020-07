Geschiedkundige Vereniging maakt bezwaar tegen vervanging tolbrug Pinkeveer

GIESSENBURG • De Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen maakt ernstig bezwaar tegen de vervanging van de houten tolbrug Pinkeveer door een stalen en veel smallere brug.

De Geschiedkundige Vereniging maakt daarbij een verwijzing naar het beleid van de gemeente, waarin monumenten zoveel mogelijk bewaard en behouden moeten worden. “De brug en de omgeving zijn in 1997 aangewezen als gemeentelijk monument”, schrijven voorzitter E. den Boer en secretaris C.M. Sparnaay in een brief aan de gemeente. “Volgens uw site gelden voor dergelijke monumenten dezelfde richtlijnen als voor een rijksmonument. Dus zowel binnen- als buitenkant zijn beschermd.”

De Geschiedkundige Vereniging wijst de gemeente op haar voorbeeldfunctie. “Daarom verbazen wij ons zeer over de nu voorliggende plannen van Waterschap Rivierenland: de houten brug vervangen door een 1,8 meter smallere stalen brug! Deze brug is één van de laatste oorspronkelijke tolbruggen in Nederland en kan niet zomaar vervangen worden door een stalen exemplaar. Hiermee gaat een karakteristieke historische plek in Giessenburg (en eigenlijk in geheel Molenlanden) verloren.”

“Als de brug gerestaureerd of verbeterd moet worden, dan stellen wij ons op het standpunt dat hiervoor een zodanige werkwijze gekozen wordt dat de herkenbare plek behouden wordt”, vervolgt de Geschiedkundige Vereniging. Ook zullen onderdelen van de brug die nog wel hergebruikt kunnen worden (liggers en/of leuningen) daarbij opnieuw toegepast moeten worden.

“Wij gaan er van uit dat uw college geen vergunning verleent voor de vervanging van de houten tolbrug door een nieuw stalen exemplaar”, meldt de Geschiedkundige Vereniging tot besluit.

Al in de zestiende en zeventiende eeuw was Pinkeveer een belangrijke schakel in de postkoetsroute van Gorinchem naar Gouda. In die tijd lag hier een veer waar altijd bedrijvigheid was. Dat zette zich voort ook nadat in 1883 een houten tolbrug werd aangelegd. Deze tolbrug is vernieuwd in 1962 en is nu volgens het Waterschap aan vervanging toe.