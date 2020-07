LANGERAK • Agrariërs die willen stoppen of een andere richting opgaan, kunnen voor deskundige begeleiding en advies aankloppen bij Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer in Langerak. Edwin van den Heuvel zet zijn jarenlange ervaring, kennis van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en zijn netwerk graag in om samen met de boer een oplossing op maat te bedenken.

Want er zijn geen standaardoplossingen voor het zoeken van een nieuwe toekomst voor een boerderij, benadrukt Van den Heuvel. “Iedere agrariër heeft eigen wensen; de één wil graag op dezelfde locatie willen wonen, een ander wil alles van de hand doen. Daarnaast is de locatie bepalend voor de mogelijkheden. Zit je in de lint of langs de ruilverkaveling, zijn er boeren in de directe omgeving, het speelt allemaal mee in de keuzes die we maken.”

Deels draait zijn werk om het begeleiden van met name melkveehouders en varkensboeren die geen opvolger hebben en er definitief een punt achter zetten. “Dan ga je kijken hoe je omgaat met de opstallen. Vanuit de lokale en regionale overheden wordt daarin langzamerhand meer ruimte geboden. Je kunt dan denken aan sloop en woningbouw, maar ook aan renoveren en het inzetten voor bijvoorbeeld zorginstellingen. Die laatste branche toont steeds meer belangstelling voor leegstaande boerderijen.”

Recreatieve tak

Zeker zo belangrijk: het geven van een nieuwe toekomst aan bestaande boerderijen. Een goed voorbeeld daarvan is de hofstee van de familie Booij, aan de Middenpolderweg in Streefkerk. “Zij melken niet meer, maar betrekken hun melk voor de kaas die ze maken van boeren uit de omgeving. Daarnaast hebben ze een recreatieve tak opgezet, met ruimte voor onder meer workshops en bezoeken van toeristen. Wij hebben meegeholpen om het bestemmingsplan voor hen rond te krijgen. Het is een prachtig voorbeeld uit de praktijk van de mogelijkheden die er zijn.”

Een belangrijke meerwaarde is op tijd aankloppen. Op het moment dat het boerenbedrijf volop loopt zijn er veel meer aanknopingsmogelijkheden. Van den Heuvel: “Als een bedrijf eenmaal leegstaat, gaat het hard achteruit. Daarnaast zijn gezonde boerderijen heel goed te verkopen, bijvoorbeeld aan agrariërs die uit de historische lintbebouwing weg willen en uitkijken naar een plek langs de ruilverkavelingswegen.”

Ruimte zoekt Ruimte

De Langerakse ondernemer fungeert daarbij via zijn initiatief Ruimte Zoekt Ruimte graag als spil om de partijen bij elkaar te brengen. “Ik vind het zelf ook belangrijk dat de agrarische sector behouden blijft voor de regio. Daar moeten we met elkaar een uitdaging voor uitgaan: uit onderzoek blijkt dat er tot 2030 zo’n 180.000 vierkante meter aan stalruimte verdwijnt; dan heb je het over zo’n 150, 175 bedrijven. Het is van het grootste belang om daar tijdig op in te spelen om voor de agrariërs die overblijven toekomstbestendige bedrijven te realiseren. Ik ga daar graag met iedere boer vrijblijvend het gesprek over aan.”

www.ruimtezoektruimte.nl