Automobilist geeft in Meerkerk stuur over aan Allah en crasht

MEERKERK • Een automobilist crashte vrijdag op de Energieweg in Meerkerk.

De bestuurder van de rode auto verklaarde aan de agenten dat hij het stuur had losgelaten en de controle over de auto over had gegeven aan zijn god, Allah. 'Helaas was dat niet geheel succesvol, waardoor de auto door een hek reed', meldt de politie.

De man was verward en zat na het ongeval naast zijn auto te bidden. Hij gaf allerlei wazige antwoorden op de vragen van de agenten en gaf aan dat alles in Allah's handen is.



Het rijbewijs van de man is in beslag genomen en het CBR zal onderzoek doen naar de psychische geschiktheid voor het besturen van voertuigen van de man. Daarnaast is hij aangehouden voor het veroorzaken van gevaar op de weg. De schade wordt door de benadeelde partij verhaald.