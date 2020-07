Fysieke raadsvergadering gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Per 1 juli zijn veel coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent dat er meer mogelijkheden zijn ontstaan om weer fysiek te vergaderen.

Ondanks de toegenomen mogelijkheden heeft het presidium (de agendacommissie) van de raad Vijfheerenlanden besloten om uit solidariteit met raadsleden die niet fysiek kunnen of willen vergaderen in ieder geval tot aan het zomerreces (vakantie) digitaal te vergaderen. Na het reces staat de vraag of er digitaal of fysiek vergaderd wordt opnieuw op de agenda van het presidium.

Een eenmalige uitzondering op dit voornemen wordt echter gemaakt voor de behandeling van de kadernota op donderdag 9 juli aanstaande. Deze vergadering zal fysiek in de raadzaal van het gemeentehuis in Meerkerk plaatsvinden en start om 20:00 uur.

Daarvoor zijn de nodige maatregelen getroffen. Zo zijn er plexiglas schermen in de raadzaal geplaatst. Op deze manier kan er veilig in de raadzaal worden vergaderd, zij het dat een aantal raadsleden voor het behouden van een veilige afstand plaats zullen moeten nemen op de publieke tribune.

Verder is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor pers en publiek. Voor hen is de vergadering digitaal te volgen via: https://channel.royalcast.com/vijfheerenlanden/#!/vijfheerenlanden/20200709_1.

Vanzelfsprekend blijven ook de overige hygiënemaatregelen: handen wassen, afstand houden en thuis blijven bij een (lichte) verkoudheid, gewoon van kracht.