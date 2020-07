SUEZ en VerdraaidGoed bundelen krachten

REGIO • SUEZ en VerdraaidGoed bundelen de krachten om organisaties te helpen bij de overgang naar een circulaire bedrijfsvoering.

Zij doen dit door het aanbieden van adviestrajecten over de mogelijkheden om restmaterialen, die niet of niet volledig gerecycled kunnen worden, een tweede leven te geven in de vorm van nieuwe producten. Zo zorgen de partners er samen voor dat de keten van grondstofverbruik gesloten wordt. Het doel is de weg naar ‘Zero Waste’ stap voor stap versnellen: een wereld waarin grondstoffen niet meer worden verspild en alle materialen een tweede leven krijgen. De samenwerkingsovereenkomst, die op 1 juli in is gegaan, omvat ook de uitbreiding van het platform LoopedGoods, waarop circulaire producten worden aangeboden.

Een bedrijf dat duizend oude lampenkappen over heeft en deze een nieuwe bestemming wil geven? Of een organisatie die haar vergaderruimtes opnieuw wil inrichten met tafels gemaakt van oude gymzaalvloeren? SUEZ en VerdraaidGoed hebben over deze en tal van andere onderwerpen de kennis die organisaties helpt om concrete stappen te zetten richting een circulaire economie. Op 1 juli tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst om hier samen verder in op te trekken.

Inspireren en adviseren

“Wij willen veranderaars ondersteunen die geloven in een wereld zonder verspilling. Met een doelgerichte aanpak zorgen we ervoor dat zij concrete stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige organisatie die past in een circulaire economie”, vertelt streekgenoot Lisanne Addink, oprichter en eigenaar van VerdraaidGoed.

“Net als SUEZ geloven we in een wereld zonder verspilling en daarom gaan we ons sámen richten op waardebehoud van materialen en het sluiten van kringlopen. We zien de vraag naar oplossingen de laatste jaren enorm toenemen. Samen met de ervaring, expertise en het bereik van SUEZ kunnen we nu voor nóg meer toepassingen voor reststromen aanreiken en (door)ontwikkelen.”

De vraag naar reststroom-oplossingen neemt toe, maar er komt nog behoorlijk veel bij kijken om tot goede ideeën te komen. Vaak hebben bedrijven deze kennis niet allemaal zelf in huis. Met hun kennis en advies helpen SUEZ en VerdraaidGoed organisaties om in te zien welk afval weer een waardevolle nieuwe grondstof kan zijn en hoe dit georganiseerd kan worden. Dit kan door bestaande oplossingen aan te dragen of nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

“Wij geloven dat de transitie naar de circulaire economie niet kan zonder ondernemers die geloven in een wereld waarin afval waarde heeft”, zegt Annie de Loijer, directeur Marketing van SUEZ Nederland.

"De houdbaarheidsdatum van eindeloos consumeren en weggooien is nu eenmaal verstreken. Door onze krachten te bundelen met VerdraaidGoed kunnen we organisaties ondersteunen die werk willen maken van de overgang naar een circulaire economie. Op deze manier willen we er samen voor zorgen dat restmaterialen, die niet of niet volledig gerecycled worden, een nieuw leven krijgen in de vorm van circulaire producten. Door het verminderen, hergebruik en recyclen van afval kunnen we stappen zetten op weg naar Zero Waste.”

Duurzaamheid zichtbaar maken

Steeds meer klanten van SUEZ zijn bewust bezig met hun restmaterialen en op zoek naar manieren om meer bewustwording onder medewerkers en hun eigen klanten te creëren. Concrete voorbeelden in de vorm van circulaire producten kunnen daar heel goed bij helpen. Zo ziet iedereen binnen en buiten de organisatie het resultaat van de inspanningen. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat de producten goed zichtbaar zijn en makkelijk te kopen en verkopen zijn. De webshop LoopedGoods van VerdraaidGoed is de verzamelplaats van producten die bijdragen aan een circulaire samenleving. De verdere uitbouw van dit platform, dat circulaire producten in de etalage zet, zullen VerdraaidGoed en SUEZ daarom vanaf nu als partners verder oppakken.

Bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar circulaire producten - zoals een duurzaam (relatie)geschenk - zitten goed bij LoopedGoods. Er worden producten aangeboden die afval helpen voorkomen, zijn gemaakt van restmateriaal of gerecycled materiaal of aanzetten tot een duurzame levensstijl. Een mooi voorbeeld is volgens Addink het Dienstblaadje. Dit is een dienblad gemaakt van gebruikte informatieborden van de Nederlands Spoorwegen. Andere blikvangers zijn de LichtPost Lamp: een sfeerlamp gemaakt van deurtjes uit oude postbuskasten uit postkantoren en The Lucky Cup: een koffiekopje gemaakt van koffiedik.