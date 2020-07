‘Lekker aanmodderen’ op het Hazendonkje in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Dit jaar had kinderdagverblijf Het Hazendonkje in Molenaarsgraaf de Modderdag in een ander jasje gestoken.

Vanwege de coronamaatregelen op het kinderdagverblijf was het helaas niet mogelijk de traditionele Modderdag samen met alle kinderen, ouders en opa’s en oma’s te beleven. Op het kinderdagverblijf werd nu genoten van een Modderweek waarin alle kinderen mochten ontdekken wat modder is en hoe je hiermee kunt spelen. De hele week zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, kinderen mochten; modderverven, in een modderbad duiken, moddertaartjes bakken, van de modderglijbaan glijden, varkentjes in de modder vla eten en lekker je laarzen uit voor een wandeling op het blote voeten pad. Ontdekken, spelen, leren en opgroeien met de natuur iets wat dagelijks gebeurt op het Hazendonkje, maar met Modderdag nog net een beetje meer. ‘Want vies worden mag tijdens Modderdag’.