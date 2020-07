Smulfietsen op 5 september voor Open Doors

REGIO • Op zaterdag 5 september 2020 organiseren Bert en Willeke de Ruijter uit Molenaarsgraaf Smulfietsen, daarmee willen ze geld ophalen voor het project Irak van stichting Open Doors.

In de Alblasserwaard zijn routes van 40 en 60 kilometer uitgezet. Bij de start is er koffie/thee met wat lekkers. Onderweg een lunch en na afloop een mini-barbecue. Dit alles voor maar 20 euro per persoon. Startlocatie is bij Bert en Willeke aan de Nieuwe Dam 9 in Molenaarsgraaf. Starttijd is tussen 10.00 en 11.00 uur en eindtijd ongeveer 15.00 uur. Aanmelden kan via www.bertenwilleke.nl.

Met deze activiteit willen zij geld ophalen voor de Stichting Open Doors, voor het project Irak. Het ingezamelde geld is voor noodhulp, het opleiden van traumacoaches en de wederopbouw van huizen en kerken in Irak.