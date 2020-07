IJzeren buizen zorgen voor stroomstoring bedrijven in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Bedrijven op industrieterrein Gelkenes in Groot-Ammers kwamen donderdag enige tijd zonder stroom te zitten omdat onbekenden twee ijzeren buizen de grond in sloegen.

Daarbij raakten ze de hoofdkabel van de elektriciteitsvoorziening. 'Bedrijven kwamen zonder stroom te zitten en moesten aggregaten huren', meldt de wijkagent. 'Wie heeft gezien wie daarvoor verantwoordelijk is? Ik roep degene op die dit op zijn of haar geweten heeft zich te melden, zodat het verzekeringstechnisch afgehandeld kan worden. Ik neem aan dat het echt pure pech was en geen opzet.'