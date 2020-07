Twee mannen dringen met babbeltruc woning oudere vrouw in Bleskensgraaf binnen

BLESKENSGRAAF • Twee mannen drongen vrijdagavond met behulp van een babbeltruc de woning van een oudere mevrouw in Bleskensgraaf binnen.

Bij het huis van de inwoonster van Bleskensgraaf bonkte het tweetal die avond op de ramen. Ze riepen tegen haar dat er een lekkage was en dat ze open moest doen. De mevrouw opende de deur en de mannen duwde haar aan de kant en liepen de woning binnen.

De dochter van de oudere dame stond onder de douche en hoorde dit. Zij schreeuwde naar de mannen en deze gingen er vandoor. Er is niets weg gehaald. De mevrouw werd gerustgesteld door de wijkagent.

Melden

Degenen die deze avond ets verdachts gehoord of gezien hebben in Bleskensgraaf of omgeving kunnen dit melden via 0900-8844.