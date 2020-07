Nieuwe noodverordening: Zingen in de kerk mag, maar het wordt afgeraden

REGIO • Bezoekers van kerken in de regio Zuid-Holland zuid mogen volgens de nieuwste noodverordening weer zingen tijdens hun erediensten, maar het wordt desondanks afgeraden.

De passage over Artikel 2.4 van de noodverordening die op 1 juli werd vastgesteld, over het ‘Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen’, leidt tot onduidelijk. Dat bleek tijdens de wekelijkse persconferentie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid van afgelopen donderdag.

In het bewuste artikel staat letterlijk dat het in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, verboden is om in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Maar dan komt het: “Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging.” Oftewel; er mag gezongen worden in kerkdiensten.

Verspreiding door zingen

Dit onderdeel van de liturgie stond vanaf het begin van de coronacrisis ter discussie. Zingen zou tot een meer overdracht leiden van het coronavirus en was om die reden omstreden. In de nieuwste reeks versoepelingen, die op 1 juli is ingegaan, wordt het echter toegestaan.

“Zingen, brullen en schreeuwen niet toegestaan”, verduidelijkte Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio, donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie over corona in de regio.

“Verspreiding van virus vindt extra plaats als dat gebeurt”, vervolgde Kolff. “Maar daarvoor is een uitzondering gemaakt voor de kerken.” Hij verwees daarbij naar de vrijheid van godsdienst, zoals die is verwoord in de Grondwet. In bijvoorbeeld stadions geldt daardoor nog steeds een verbod op zingen en schreeuwen.

Zingen afraden

In kerken mag dus wel gezongen worden. Maar kerken moeten zich wel houden aan alle RIVM-richtlijnen, inclusief de anderhalve meter afstand. En, voegde Wouter Kolff toe: “We raden het wel ten stelligste af om massaal in kerken te gaan zingen. We hebben namelijk gezien in het land dat er daardoor brandhaartjes van corona zijn geweest.”

Zingen in de kerk is dus toegestaan, maar de voorzitter van de Veiligheidsregio deed een beroep op het moreel besef om ervan af te zien, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. “Geen enkele kerk wil het op z’n geweten hebben dat er een uitbraak komt van corona doordat er gezongen is in de kerk.”

“Ik doe vooral een beroep op ieders gezond verstand”, vervolgde Wouter Kollf. Hij stelde voor om niet alle leden van de kerk gelijk te laten zingen. “Maar een koortje, en de rest kan daarnaar luisteren.”

'Geen nieuwe uitbraak'

De Veiligheidsregio verwacht overigens niet dat er de komende zomer al een nieuwe uitbraak van het coronavirus zal komen. “Dat weet je nooit zeker natuurlijk, maar we gaan ervan uit dat het de komende weken rustig blijft. We kunnen opschalen als dat nodig blijkt te zijn.”

De hulpdiensten gaan daardoor de komende weken ‘in de waakvlam’, zoals burgemeester Kolff het donderdag letterlijk zei. In de gehele regio Zuid-Holland zuid waren in de afgelopen week tien nieuwe besmettingen. Er zijn, voor zover bekend, geen mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Er worden dagelijks tussen de 150 en 450 mensen getest in de regio Zuid-Holland zuid. Iets minder dan 1 procent van deze mensen blijkt het virus bij zich te dragen.