Ook gedecoreerden Molenlanden krijgen lintje alsnog

MOLENLANDEN/NOORDELOOS • De gedecoreerden in Molenlanden werden vrijdag 3 juli officieel Koninklijk onderscheiden door burgemeester Theo Segers. In het Noorderhuis in Noordeloos werden zij in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s toegesproken en kregen zij hun lintje opgespeld.

Vanwege de 1,5 meter afstandsregel werd het lintje niet opgespeld door de burgemeester maar door een aanwezig familielid of naaste.

Verrassingsbezoek

Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen afgelopen april niet doorgaan. Wel bracht burgemeester Theo Segers toen een verrassingsbezoek aan alle gedecoreerden. En vertelde hen dat zij Koninklijk onderscheiden zijn. Een weergave hiervan is te vinden op https://www.molenlanden.nl/lintjesregen-2020.

Landelijk moment

Het kabinet maakte eind juni bekend dat bijeenkomsten tot maximaal 100 personen vanaf 1 juli weer kunnen plaatsvinden. In overleg met de Kanselarij der Nederlandse Orden heeft de minister besloten dat de officiële uitreiking landelijk op 3 juli kon plaatsvinden.

De gedecoreerden in Molenlanden waren Aad den Boer, Ageeth Kuijl-Hogendoorn, Nico van der Wouden en Hans van Schooneveld uit Nieuw-Lekkerland, Sylvia Advokaat-de Groot (Noordeloos), Bas Baan (Molenaarsgraaf), Hennie den Boer (Groot-Ammers), Gijsbert Boogaarts (Oud-Alblas), Nel Booi-Tukker (Ottoland), Marijke Bos (Streefkerk), Marijke Bos (Streefkerk), Janus van Huuksloot (Bleskensgraaf), Herman Korevaar (Langerak), Albert Leeuwis (Wijngaarden), Lia van der Meer-Trouw (Langerak), Tineke Schakel-Bac (Noordeloos), Albert Swijnenburg (Ottoland) en Peter van de Graaf (Giessenburg). Laatstgenoemde overleed in april enkele dagen voor de bekendmaking aan het corona-virus, maar kreeg zijn onderscheiding postuum uitgereikt.