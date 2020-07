ALBLASSERWAARD • Jongens en meiden die houden van het werken op een boerderij zijn van harte welkom bij AB Midden Nederland. De coöperatie biedt de zekerheid van een vast contract in combinatie met de kans om allerlei verschillende (boeren)bedrijven aan de slag te gaan. Een goed voorbeeld is Gerco van den Dool uit Langerak, die zijn liefde voor het boerenleven omzette in een dienstverband bij AB Midden Nederland.

Op zijn twaalfde ging Gerco voor de eerste keer aan de slag op een boerderij in zijn woonplaats. Een boerenzoon is hij niet; hij kwam als burgerjongen rechtstreeks uit de nieuwbouw. Melkveehouder Bram van den Dool (heel in de verte familie) liet hem allerlei klusjes doen en dat sloeg aan bij de jonge Langerakker.

“Eerst dacht ik dat ik trekkerchauffeur wilde worden, maar later kwam ik erachter dat ik het leuker vind om met koeien te werken”, vertelt Gerco. “Daarom ben ik de mbo-opleiding veehouderij gaan volgen. Tijdens een informatieavond op school kwam ik terecht bij een stand van AB Midden Nederland en daar kon ik gelijk aan de slag.”

Toeval

Het is geen toeval dat Gerco de stand tegenkwam, knikt relatiebeheerder Corné Sterk. “Wij zijn altijd op zoek naar jongens en meiden die op een boerderij aan de slag willen gaan. Dan moet je jezelf laten zien op scholen en goede contact onderhouden met docenten. Dat netwerk is heel belangrijk. De nieuwe medewerkers komen bijna allemaal via via binnen.”

Via AB Midden Nederland kon Gerco eerst aan de slag bij Bram van den Dool; later maakte hij de overstap naar zorgboerderij Eben Haëzer in Nieuw-Lekkerland, waar hij tot volle tevredenheid zijn uren maakt. “In de praktijk leer ik zo het vak. Dat past veel beter bij mij dan in de schoolboeken duiken. Door het te doen en daarbij uitleg te krijgen pak ik het veel sneller op. Op de Eben Haëzer doe ik alle voorkomende werkzaamheden, van werken op het land tot het verzorgen van de koeien. Dat vind ik nog steeds het mooiste.”

Trekker

Tegelijkertijd krijgt hij via Corné de gelegenheid om ook op andere terreinen te leren en zijn vaardigheden bij te houden. “Dan gaat hij bijvoorbeeld een dag aan de slag bij een loonbedrijf en gaat hij met een trekker op pad. Bij AB Midden Nederland zijn er volop mogelijkheden om aan te geven wat het beste bij je past. We bieden actief allerlei opleidingen en cursussen aan om jezelf verder te ontwikkelen. En AB Midden Nederland betaalt de opleiding voor de jongens en meiden.”

Een eigen boerderij, dat is de droom van Gerco. “Maar als ik eerlijk ben is dat niet realistisch. Daarom ben ik heel blij dat ik via AB Midden Nederland toch aan de slag kan op de boerderij.”

