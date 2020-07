Voorlopig nog geen nachtdiensten veerdienst Schoonhoven

SCHOONHOVEN/GROOT-AMMERS • Voorlopig worden de nachtdiensten van Veerdienst Schoonhoven nog niet opnieuw ingevoerd.

Dat meldt de Veerdienst op haar Facebookpagina. “Die zijn geschrapt en dat blijven ze voorlopig ook nog”, aldus Erik van Toor van Veerdienst Schoonhoven. De reden is dat de nachtdiensten al jaren veel meer kosten dan ze opbrengen.

“Denk daarbij aan de inzet van ons personeel, de kosten van de brandstof en de slijtage aan de installaties van de pont. We vonden dat nooit een probleem omdat we die verliezen konden compenseren met wat we tijdens de andere diensten verdienden. Bovendien wilden we met de nachtdiensten graag een extra service bieden aan onze klanten”, legt Van Toor uit.

Door alle gebeurtenissen rondom de corona-crisis is het verkeersaanbod echter danig ingezakt. Van Toor: “Dat betekent voor ons bedrijf dat we, net als veel andere bedrijven, forse financiële verliezen lijden. Die kunnen we gelukkig opvangen, maar we kunnen geen verlies op verlies blijven stapelen. Vandaar deze ingreep.”