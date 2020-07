Pop-Up Pannenkoekentuin in Het Arsenaal

NIEUWPOORT • De binnentuin van Het Arsenaal in Nieuwpoort is tot 31 augustus omgetoverd tot een tijdelijke Pop-Up Pannenkoekentuin.

Van maandag tot en met zaterdag kunnen gasten aanschuiven voor een overheerlijke pannenkoek of een kop koffie met een lekker taartje. Naast pannenkoeken staan er ook boerentosti’s, boerenijs, warme wafels en andere lekkernijen op het menu.

Arie van den Nieuwendijk, exploitant van het Arsenaal: ‘’Door deze vreemde tijd zag ik snel dat veel geplande feesten en partijen voor de komende maanden zijn verplaatst naar 2021. Ik vind het ontzettend jammer dat dit prachtige pand en de mooie binnentuin de komende tijd nauwelijks in gebruik zou zijn. Toen dacht ik: hoe leuk zou het zijn om tijdens het zomerseizoen de toeristen en inwoners van deze regio te kunnen ontvangen en te laten genieten in onze mooie binnentuin.”

Arie kreeg alle medewerking van de gemeente Molenlanden en heeft in de afgelopen weken al vele gasten uit de omgeving en passanten mogen ontvangen in de fraaie binnentuin van Het Arsenaal aan de Buitenhaven 11 in Nieuwpoort. Gasten zijn welkom van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 19.00 uur. Bij slecht weer kunnen bezoekers uitwijken naar binnen.

Voor reserveringen: 0184-601672. Voor meer informatie: www.hetarsenaalnieuwpoort.nl.