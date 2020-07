Voor het eerst brandweervrouw bij korps Brandwijk/Molenaarsgraaf

BRANDWIJK • Voor het eerst in de historie bij het brandweerkorps van Brandwijk/Molenaarsgraaf is er een vrouw toegetreden: Mirna Jungheim (22) uit Ottoland.

“Ik ben er eigenlijk al van jongs af aan bij betrokken”, vertelt Mirna. “Mijn vader zit erbij en ik vind het altijd leuk om mee te gaan. Ik was de laatste jaren het slachtoffer dat ze moesten bevrijden bij oefeningen. Dan kwamen de mannen me redden, haha!”

Daarnaast maakt Mirna al een jaar of zes de brandweerpost aan de Kerkweg schoon, waardoor ze vele malen per week te vinden was bij de brandweer.

“Het kriebelde altijd wel om dit te gaan doen, maar toen mijn vader vroeg of ik het leuk zou vinden, besloot ik om de opleiding te gaan doen. Ik heb werk hier in de buurt, waardoor ik lid kan worden van het korps.”

Felicitatie

Afgelopen dinsdag 30 juni heeft ze het eerste, algemene deel van haar brandweeropleiding met goed gevolg afgelegd, waardoor ze mag toetreden tot het brandweerkorps. Als felicitatie kreeg ze van ploegchef en bevelvoerder Cees IJzerman een jasje met daarop de opdruk ‘1e officiële brandweervrouw’.

“Heerlijk hoor tussen al die mannen”, lacht Mirna. “Ze zijn eigenlijk allemaal m’n vrienden geworden. Het is natuurlijk ook niet niks wat je soms met elkaar moet doen; je moet samen een brandend huis durven binnen te gaan, dan moet je elkaar kennen en vertrouwen.”

Adrenaline

Mirna vindt het brandweerwerk stoer. “Die adrenaline die erbij komt kijken, dat is echt kicken. Gedachten op nul en gáán! Natuurlijk zit er ook nog een ander aspect aan. Het is mooi om mensen in nood te helpen. Dat kan ook heel heftig zijn. Gelukkig heb ik dat nog niet mee hoeven maken.”

De opleiding en het brandweerwerk kosten Mirna veel tijd en energie. “Zaterdag heb ik nog een oefendag gehad voor het examen van afgelopen dinsdag. Dan loop je bijna acht uur lang in een brandend pand in een zwaar brandweerpak rond met perslucht op je rug. Dat is zwaar.”

Mirna gaat komend jaar verder met enkele specialisaties binnen de brandweeropleiding. “Ook daar ben ik de enige vrouw. In de hele opleiding van Zuid-Holland Zuid zitten op dit moment alleen maar mannen. Meer vrouwen zijn welkom!”