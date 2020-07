Succesvolle afronding Bakken voor Kika bij ’t Spreeuwenest in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Afgelopen week heeft Wasko kindercentrum 't Spreeuwenest de actie Bakken voor Kika succesvol afgerond.

Voor de ouders was er coffee to go tijdens het breng- en haalmoment aan de Kika tafel. De geplaatste bestellingen zijn gebakken en opgehaald of weggebracht. Met elkaar hebben we een mooi bedrag opgehaald: 347,22 euro.