Jubileum Willie de Jong bij Eben-Haëzer in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In maart 2020 was Willie de Jong 12,5 jaar in dienst van Christelijke basisschool Eben-Haëzer in Groot-Ammers. Op woensdag 1 juli hebben we met een verzorgde lunch op school aandacht besteed aan dit jubileum.

De collega's zijn blij dat Willie al jarenlang met grote inzet het schoolgebouw schoonhoudt. Gehoopt wordt dat ze nog lang als interieurverzorgster aan de school verbonden blijft.