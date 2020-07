Windturbines voorlopig 'not done' voor VVD Molenlanden

MOLENLANDEN • Als enige partij in de gemeenteraad van Molenlanden heeft de VVD dinsdagavond tegen de Concept Regionale Energiestrategie Alblasserwaard gestemd. De liberalen willen graag eerst de focus op zonne-energie. Een motie hierover kon echter niet op steun rekenen.

In de regio Molenlanden-Gorinchem staan al drie windturbines langs de A15 bij Giessenburg en komen er in 2021 twee op het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar. Tot 2030 zouden er dan nog zeven à tien extra windturbines bij kunnen komen. Evenals tientallen kleine windmolens bij agrarische bedrijven.

"Van windturbines zijn we geen voorstander en voor wat betreft kleine windmolen zijn we terughoudend", volhardde Philomeen Breddels in het al eerder verkondigde VVD-standpunt. "Laten we ons eerst focussen op zonne-energie, zodat we optimaal rekening kunnen houden met innovaties en andere ontwikkelingen. Dat voorkomt schade aan het landschap."

De VVD kreeg geen medestanders. Het resulteerde in een liberale tegenstem voor de concept-energiestrategie, waarmee alle andere fracties wel akkoord gingen.

Kritisch volgen

Het college realiseert zich overigens dat niet alle inwoners onverdeeld positief zijn over bij voorbeeld de plaatsing van nieuwe windturbines. Uitgangspunt is dan ook dat het open Alblasserwaardse polderlandschap zoveel mogelijk moet worden ontzien. Toekomstige windturbines zijn voorzien in de nabijheid van de A15 en A27.

"Wij zullen de participatie met omwonenden kritisch volgen", kondigde Mario de Lijster (DoeMee!) alvast aan.

Moties

Grootschalige zonneweides zijn ongewenst, stelde het CDA in een motie. Maar op initiatief van een dorp, wijk of groep bewoners zouden kleinschalige zonneweides wel mogelijk moeten zijn, vinden de christen-democraten. In een motie werd het college opgeroepen te bekijken of hiervoor een ruimtelijk kader kan worden ontwikkeld. De CDA-motie werd met 13-12 aangenomen.

CDA en Progressief Molenlanden pleitten in een gezamenlijke motie ook voor het instellen van een Gemeentelijk Fonds Stimulering Energieopwekking. Uit de vrijgekomen middelen van de verkoop van de Eneco-aandelen zou hiervoor 4,2 miljoen euro (250 euro per huishouden) moeten worden gereserveerd voor opwekking, besparing of opslag van duurzame energie. De motie kan op sympathie vanuit de raad rekenen, maar werd aangehouden en zal later in het traject nogmaals worden ingebracht.