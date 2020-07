Feestweek Nieuwland naar meivakantie 2021

• Het bestuur van de Oranjevereniging in Nieuwland (Foto: Aangeleverd)

• Het bestuur van de Oranjevereniging in Nieuwland (Foto: Aangeleverd)

NIEUWLAND • De feestweek in Nieuwland is uitgesteld tot de week van 30 april tot 8 mei 2021, dat valt in de meivakantie.

De feestweek van Nieuwland stond oorspronkelijk gepland voor de laatste week van de zomervakantie 2020: van 21 tot en met 30 augustus. Door de maatregelen die door de overheid zijn afgegeven met betrekking tot vergunningplichtige evenementen, die gelden tot 1 september, kan de feestweek dit jaar helaas niet doorgaan.

Na veel overleggen met diverse betrokken partijen, collega-Oranjeverenigingen en de gemeente, is een nieuwe datum gevonden voor de feestweek: 30 april tot en met 8 mei 2021. Dit valt gelijk met de meivakantie van regio-midden.

De bedoeling is, dat het programma zoveel mogelijk wordt overgenomen van het plan wat er al stond voor de feestweek in 2020.