Remon de Kreij neemt Albert Heijn Giessenburg over van vader Karel

GIESSENBURG • Remon de Kreij is sinds 1 juli officieel de eigenaar van de Albert Heijn in Giessenburg. Vader Karel stapt uit de zaak.

Over enkele dagen schuiven Remon (33) en Karel de Kreij (63) aan bij de notaris, om het meer dan negentig jaar oude familiebedrijf officieel van vader op zoon over te laten gaan. Voor de klanten van de Giessenburgse supermarkt verandert er in de praktijk weinig tot niets. Vanaf 2015 deed Karel steeds verder een stapje terug en het afgelopen jaar was Remon in de praktijk al degene die de Albert Heijn runde.

Met het vertrek van Karel verdwijnt de man die de Giessenburgse Albert Heijn uitbouwde tot de moderne en ruime supermarkt die het nu is. "Van jongs af aan had ik al wat met handel.", blikt hij terug. "En natuurlijk hielp ik al vroeg mee in de winkel. Het was echt mijn eigen keuze om in het bedrijf te komen. Tot en met 2014 heb ik dat samen met mijn zus Lena gedaan."

Ontmoetingsplek

Eén van de belangrijkste redenen waarom hij al die jaren met plezier naar zijn werk ging: het omgaan met de klanten, hun zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat deelt hij trouwens voor honderd procent met zijn zoon. "Onze supermarkt is veel meer dan alleen de winkel waar je je boodschappen haalt, het is een sociale ontmoetingsplek", benadrukken ze beiden.

"Daar moet je zelf in investeren en ervoor zorgen dat medewerkers dat ook uitstralen. Wij zijn er trots op dat onze medewerkers dat in zich hebben. De coronatijd vonden we daarom ook zo lastig: boodschappen doen was de afgelopen tijd geen uitje meer. We zijn heel blij dat inmiddels alles weer terug naar de normale situatie gaat."

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.