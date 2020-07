Elsa Karsdorp, verzorgende IG in Graafzicht, blikt terug op coronacrisis: 'Enorm veel spanning'

BLESKENSGRAAF • In de achteruitkijkspiegel kijken we met diverse betrokkenen uit de gemeente Molenlanden terug op de afgelopen periode waarin coronamaatregelen een groot deel van het dagelijks leven bepaalden. In de tweede aflevering staat de zorg centraal. Elsa Karsdorp, verzorgende IG in zorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf, vertelt over de afgelopen maanden.

Corona ging aan de deur van Graafzicht voorbij, de strenge maatregelen niet. Het betekende spannende weken voor zowel de bewoners als de zorgmedewerkers. Elsa: “Verschillende keren zijn er mensen getest. Gelukkig was de uitslag steeds negatief. Maar iedere keer denk je wel: ‘Het zal toch niet zo zijn.’ Dat bracht enorm veel spanning met zich mee.”

De inwoonster van Bleskensgraaf werkt al vanaf de jaren negentig voor Present. In Graafzicht, dat deel uitmaakt van deze regionale zorgorganisatie, werkt ze sinds een aantal jaren op een afdeling met ouderen met lichamelijke klachten, die intensieve zorg nodig hebben. Voor veel van hen was de eenzaamheid die de coronamaatregelen met zich meebracht zwaar.

Watersnoodramp

“Contact met kinderen en mantelzorgers, je weet dat het belangrijk is", stelt Elsa. "Maar nu merkten we pas echt hóe belangrijk. Een mevrouw zei tegen mij: ‘Ik heb de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp meegemaakt, en nu dit ook nog.’” Ze is even stil, gaat dan verder. “Dat kwam zo bij me binnen, zo zwaar als zij dit ervaarden. Bij een tweede golf zal een aantal zorgvragers het niet redden als de deuren weer op slot gaan. Ik denk ook dat we dan bezoek, onder voorwaarden, wel mogelijk moeten houden.”

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.