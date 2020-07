Groep inwoners Bleskensgraaf pleit voor woningbouw op locatie Bleskensgraaf West

BLESKENSGRAAF • Een groep inwoners van Bleskensgraaf roept dorpsgenoten op woensdag 1 juli tijdens de vergadering van Klankbordgroep Bleskensgraaf te pleiten voor woningbouw op de locatie Bleskensgraaf West.

Dat gebeurde via onder meer spandoeken aan de Kerkbrug in Bleskensgraaf en berichten via Whatsapp. 'Tot nu toe horen we alleen van de werkgroep die tegen de woningbouw in West is en die nu zelfs de bouw van TTA tegenhouden i.v.m. het uitsluiten van woningbouw in Zuid en de molenbiotoop', stellen de initiatiefnemers.

'Dit is te erg voor woorden.Dat we zo’n groot groeiend bedrijf, goed voor werkgelegenheid in het dorp en de omgeving en die diverse verenigingen in Bleskensgraaf steunt, op deze manier dwarszitten. We moeten opstaan en onze stem laten horen!'

Zuiver

"Wij zijn zeker voor woningbouw maar willen de discussie zuiver houden", reageert een woordvoerder van Klankbordgroep Bleskensgraaf. "Woensdag is er een reguliere vergadering die open is voor iedereen en geen discussieavond."