Waterschap Rivierenland: nog steeds fors neerslagtekort

ALBLASSERWAARD • Ondanks de regenval van de afgelopen tijd stelt het Waterschap Rivierenland nog steeds dat er een fors neerslagtekort is.

Het gaat daarbij in het werkgebied van het waterschap om gemiddeld ongeveer 180 mmm. 'Daarom willen we ook de neerslag van deze week zoveel mogelijk vasthouden', meldt Waterschap Rivierenland in een persbericht.

Na een paar zeer warme dagen volgden er afgelopen weekend (onweers)buien. 'We slaagden erin om bijna alle neerslag vast te houden in sloten en vaarten. Alleen in de Alblasserwaard pompten we een overschot naar de Lek, nadat in Papendrecht en Kinderdijk in korte tijd 60 mm regen was gevallen.'

Grondwaterpeil

Op andere plaatsen kon het peil zakken naar het normale zomerpeil en voeren we weinig water af naar de rivieren. Waar veel neerslag viel, deed dat ook het grondwaterpeil goed.

Deze week is wisselvallig en koeler dan normaal voor de tijd van het jaar. 'De waterstanden op de grote rivieren zijn normaal en dat blijft voorlopig zo. Er is voldoende water om aan de watervraag te voldoen.'