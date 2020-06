Pannenkoeken bakken bij Jumbo Meijerink met Elke Melk

MOLENAARSGRAAF • Rika komt zaterdag 4 juli pannenkoeken bakken voor bezoekers van Jumbo Meijerink op winkelcentrum Molenwaard in Molenaarsgraaf.

Dit worden de lekkerste van het hele land, want ze worden gebakken met de bekende innovatieve Elke Melk van boer Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf. Dus alle kinderen en natuurlijk ook hun ouders zin van harte welkom om te komen ruiken en proeven.

De Elke Melk is natuurlijk net als altijd tegen een scherpe prijs Jumbo verkrijgbaar. Lokaler kan het niet, want de koeien die voor de melk zorgen staan achter de Jumbo in de wei. Elke Melk is melk waarbij op het etiket staat van welke koe de melk afkomstig is en de unieke eigenschappen daarvan.