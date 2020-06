Goudriaan heeft vierde AED in het dorp

GOUDRIAAN • Sinds afgelopen donderdag beschikt Goudriaan over een vierde AED ten behoeve van de hulpverlening in het dorp.

De AED is gerealiseerd door een mooie samenwerking tussen CBS de Fakkel, de gemeente Molenlanden, Klankbordgroep Goudriaan, BHV plus en Het Groene Wout. De AED bij ‘Het Groene Wout’ aan de Noordzijde 48a in Goudriaan is 24 uur per dag bereikbaar en aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners HartslagNu.

Bij een melding rondom een hartstilstand ontvangen de aangesloten burgerhulpverleners via hun mobiele telefoon een oproep. Zij kunnen de AED ophalen of naar het slachtoffer gaan en de reanimatie starten. Het inzetten van een AED vergroot de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk.

Op de foto de betrokkenen bij de overhandiging, met v.l.n.r. Erik Visser, Marcel Bontje, Joop Broer, Jelmer den Hartog, Kees van Meerkerk en Teunis Jacob Slob.