Duurzaam geproduceerde wijn uit Goudriaan te koop bij Symbiose

• Wijnmaker Bas Kon in zijn wijngaard in Goudriaan. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

NOORDELOOS • De duurzaam geproduceerde wijn van wijngaard Domein Oosteind in Goudriaan is sinds kort ook verkrijgbaar bij Symbiose, de biologische zelfbedieningswinkel in Noordeloos.

Wijnproducent Bas Kon heeft zich recent aangesloten bij het collectief van de Symbioseboeren, waartoe diverse biologische en duurzame agrariërs uit de regio behoren. Diverse wijnen van Kon vielen in de afgelopen jaren tijdens Nederlandse wijnkeuringen in de prijzen, zoals de witte Johanniter en de rode Cabernet.

Fulltime wijnboer

Kon werkte jarenlang als kwaliteitsmanager in de betonindustrie en was daarnaast parttime wijnproducent. De laatste jaren is hij fulltime wijnboer. Hij maakte zich het vak eigen door er veel over te lezen en workshops te volgen.

Diverse soorten

Wijngaard Domein Oosteind is gevestigd op de zuidzijde 85A , waar op 3000 vierkante meter verschillende rassen groeien, zoals de witte Johanniter (riesling) en Souvignier gris en de rode rassen Cabernet en Pinotin. Ook zijn er roséwijnen. Deze rassen zijn in Duitsland speciaal voor het Nederlandse klimaat ontwikkeld.

Duurzaam

De druiven van Domein Oosteind zijn goed bestand tegen schimmels, zodat geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden. De Goudriaanse wijnproducent voert zowel de teelt als de vinificatie volledig in eigen beheer uit.

Voor meer informatie: www.domeinoosteind.nl en symbioseboeren.nl.