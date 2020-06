Vijfheerenlanden wil meer controle op uitlaten van honden

VIJFHEERENLANDEN • Bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Vijfheerenlanden gaan intensiever controleren of hondenbezitters zich aan de regels houden. Het zullen korte maar intensieve acties zijn die om de zoveel tijd worden ingezet. De maatregel wordt aangekondigd in het beleidsplan Honden 2020-2024.

De boa's houden toelicht op de aanlijnplicht en opruimplicht, de aanwezigheid van honden op niet toegestane locaties en het naleven van de spelregels op losloop- en uitlaatgebieden. De aanpak wordt toegesneden op hotspots, waar de hondenpoepproblematiek zich bovengemiddeld manifesteert.

Hondenbezitters die over de schreef gaan, zullen in eerste instantie worden gewezen op het foutieve gedrag. "Als deze waarschuwing niet leidt tot een verbetering zal er een boete worden uitgeschreven."

De hondenpoepzuiger zal langzaam maar zeker verdwijnen. De gemeente wil meer gaan inzetten op een actief hondenbeleid waarin de hondenbezitter verantwoordelijk is en gestimuleerd wordt in het opruimen van de hondenpoep. In het tweede kwartaal van 2021 zal ook gestart worden met het weghalen van de hondentoiletten. In deze omheinde zandbakken van minimaal 3x4 meter mochten hondendrollen blijven liggen.

De gemeente reinigt de bakken regelmatig, maar toch blijven de hondentoiletten (stank)overlast geven. Het verdwijnen van deze hondentoiletten hoeft volgens de gemeente geen probleem te zijn. Er zijn immers voldoende en goed bereikbare losloop- en uitlaatgebieden.