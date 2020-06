ALBLASSERWAARD • Landbouwmechanisatiebedrijf Agri Service Gerard de Bruijn uit Groot-Ammers zette de afgelopen tien jaar met succes een nieuw merk trekker in de markt: Valtra. Een gesprek met De Bruijn én twee tevreden gebruikers uit de streek.

Op het boerenbedrijf van de familie Slingerland in Bleskensgraaf kwam je tot voor enkele jaren geleden alleen maar trekkers van het merk Deutz tegen. Tot Arie Nijs Slingerland zes jaar geleden via Agri Service Gerard de Bruijn uit Groot-Ammers een Valtra bestelde. “We waren toe aan een nieuwe trekker. Gerard kenden we al als monteur en toen hij voor zichzelf begon hebben we hem het vertrouwen gegeven.”

Melkveehouder Goof de Jong uit Noordeloos kan hetzelfde verhaal vertellen. “Gerard is verschrikkelijk handig en bij ons op de boerderij kwam hij ’s avonds al wel eens klussen. Toen hij voor zichzelf begon, zijn we meteen met hem meegegaan. Ook wij hadden alleen maar Deutz. We hebben ons verdiept in Valtra en daarna de overstap gemaakt. Inmiddels hebben we er twee rijden.”

Bewijzen

Het Finse merk Valtra is geen bekende naam in de Alblasserwaard en moest zichzelf dus eerst bewijzen. “Het is elke keer pittig, want boeren stappen niet makkelijk over van trekkermerk”, vertelt Gerard de Bruijn. “Nog niet zo lang geleden heb ik voor de eerste keer een Valtra ingeruild voor een nieuwe; dat was bij mijn eerste klant. Maar steeds meer boeren stappen over. Afgelopen jaar hebben wij het doel van Valtra – tien procent van de markt innemen – in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden gehaald.”

Arie Nijs is één van de tevreden gebruikers: “De trekker is ons heel goed bevallen. Wat ik zelf het prettigst vind: je hebt er weinig trammelant mee. Het is een heel betrouwbare machine. Bij grote beurten wordt de Valtra hier ’s ochtends opgehaald en ’s avonds weer teruggebracht. Als er tussendoor wat mis gaat, komen ze van Agri Service heel snel langs om het op te lossen. Dat gebeurt nu eenmaal altijd als je ermee aan de slag bent en dan kun je niet een paar dagen wachten. Wij zijn heel tevreden over de service van Gerard.”

Service

Goof knikt: “Kijk, alles kan kapot gaan. Belangrijk is hoe je dan geholpen wordt. En dat doet Gerard heel goed. Daarnaast kunnen we als het druk is altijd bij hem aankloppen om voor bijvoorbeeld een dag een extra trekker te lenen. Ook die service stellen we erg op prijs.”

Zorg dat de service op orde is, dan komt de handel vanzelf. Daar is Gerard de Bruijn van overtuigd. “Zeker zo belangrijk is dat Valtra gewoon een heel goede en betrouwbare trekker is. Dat is de basis van het succes.”

www.agriservicegerarddebruijn.nl