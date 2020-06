Klokradio heeft nieuwe voorzitter; Arie Slob uit Noordeloos

NIEUW-LEKKERLAND/NOORDELOOS • Lokale omroep Klokradio heeft per 1 juli een nieuwe voorzitter. Arie Slob uit Noordeloos volgt Sjoerd Veerman op, die deze functie gedurende zes jaar heeft bekleed.

Arie kan bogen op een zeer ruime bestuurlijke ervaring en wordt gezien als de juiste persoon om samen de uitdaging mee aan te gaan die in de toekomst van de omroep wordt gevraagd.

Via de kerk

“Ik ben bij de omroep betrokken geraakt door de medewerking van onze Ontmoetingskerk bij Kerkklokradio sinds nu ongeveer twee jaar’, vertelt de nieuwe voorzitter. “Op de zondagen dat wij mogen uitzenden, verzorg ik het avondprogramma Samen tot Gods eer. Daarnaast ben ik een tweetal andere programma’s gaan verzorgen. Sinds vorig jaar maak ik deel uit van het Programma Beleidsbepalend Orgaan, waarin ik de stromingen Politiek en Kerk vertegenwoordig.”

“Hoe ik tegen het medium radio aankijk? Ik zit heel vaak op de weg voor allerlei vrijwilligerswerk en luister in de auto altijd naar de radio. Verder kan ik naar de radio luisteren terwijl ik lees, mijn grootste hobby, en dat kan ik niet met de TV aan.”

Aanstekelijk enthousiasme

Arie vertelt verder: “Heb ervoor gekozen om me kandidaat te stellen voor het voorzitterschap vanwege het aanstekelijk enthousiasme bij de medewerkers, zoals ik die tot nog toe heb ontmoet. Ik geef graag leiding aan organisaties, niet om zoveel mogelijk te kunnen delegeren -ook belangrijk voor een voorzitter om iedereen zoveel mogelijk bij het bestuurswerk te betrekken- maar ik beschouw mezelf eerder als een ’meewerkend voorman’.”

“Voor onze omroep zie ik een grote toekomst. Het te bestrijken gebied is al veel groter geworden door toetreding van het voormalige Giessenlanden na de gemeentelijke herindeling en steeds blijkt weer op welke afstand onze programma’s worden beluisterd. Ook zijn er nog zoveel ideeën voor nieuwe programma’s: succes verzekerd dus!"

Pleiten voor eenheid

Arie pleit voor eenheid: “Heel graag zou ik als bestuur willen investeren in de medewerkers, hen enthousiast blijven houden en investeren in de onderlinge band. Verder zou ik graag zien, dat behalve enthousiasme voor ieders eigen programma ook enthousiasme voor Klokradio als geheel gaat ontstaan. Dat we geïnteresseerd zijn niet alleen in onze eigen programma’s , maar ook in die van anderen. Familiegevoel gaat misschien wat ver, maar in die richting zou ik als bestuur graag willen denken. Als mijn grootste uitdaging zie ik versterking van de band tussen bestuur en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. Het omzien naar elkaar is in het belang van het toekomstbestendig maken van Klokradio.”

180 medewerkers

Klokradio telt momenteel zo’n 180 medewerkers. Nieuwe presentatoren, technici en (sport)verslaggevers, met name woonachtig in het oostelijk deel van de Alblasserwaard, zijn van harte welkom. Naast de studio in de Klipperstraat in Nieuw-Lekkerland heeft de omroep een satelliet studio in Groot-Ammers. Het ligt in de bedoeling om er binnen afzienbare tijd ook een in de voormalige gemeente Giessenlanden te realiseren. Adverteren op Klokradio is voor bedrijven een prima mogelijkheid om zich regionaal op de kaart te zetten. Dit is al mogelijk voor één euro per reclamespot. De ervaring heeft geleerd dat Klokradio door een breed publiek wordt beluisterd.”

Klokradio is te beluisteren in de ether via 97.3 FM in Alblasserdam en Molenlanden-West, 107.0 FM in Molenlanden-Midden en 92.1 FM in Molenlanden-Oost. Zie voor de overige frequenties: zie www.klokradio.nl.