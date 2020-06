Deelnemen aan de Avond4daagse Home Edition

REGIO • In de regio kunnen wandelaars dit jaar meedoen aan de Avond4daagse Home Edition. Dit is een bijzondere coronaproof manier om de vierdaagse te lopen.

In Papendrecht, Sliedrecht, Meerkerk en Ameide zorgen lokale organisaties er bovendien voor dat de medailles worden bezorgd bij de deelnemers. Is alle overige plaatsen kan iedereen zich zelf aanmelden en worden de medailles per post bezorgd. Op deze manier kan iedereen de Avond4daagse Home Edition lopen.

Bij de Avond4daagse Home Edition vertrekken deelnemers vanuit hun eigen huis en maken eigen routes. Via de app van www.eroutes.com kunnen die routes gemaakt worden. Deelnemers ontvangen na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille.

Met de Home Edition kan iedereen in Nederland een eigen Avond4daagse lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals gebruikelijk, maar alleen met een vriendje, sportmaatjes of met het gezin. Deelnemers kunnen de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven. En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!

Deelnemers aan de Avond4Daagse kunnen nog meer betekenis geven aan hun prestatie door tijdens het wandelen een sponsoractie te steunen voor Reuma Nederland. Voor meer informatie: www.actie.reumanederland.nl.

Inschrijven voor de Avond4daagse Home Editioin kan via www.eroutes.nl/nl/avond4daagse. In verband met de betaling moet een ouder/verzorger dit doen. Vervolgens vul je de namen van de deelnemers in. Per deelnemer kost deelname € 5. Daarvoor krijg je vier verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt daarbij kiezen uit 2,5, 5 of 10 km. En na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse medaille thuis.

Voor meer informatie: www.avond4daagse.nl. De regionale Avond4Daagse Home Edition is mede mogelijk gemaakt door Stichting Wandelsport Dordrecht en Het Kontakt.