Museum het Reghthuys vanaf zaterdag 4 juli weer open

GIESSENBURG • De tentoonstelling ‘Liefdewerk oud papier’, waarin het werk van Wim van Wijngaarden, de vaste inrichter van de tentoonstellingen in museum het Reghthuys centraal staat, zal weer van start gaan en worden verlengd tot 28 november 2020.

De expositie moest vanwege de coronamaatregelen abrupt worden stopgezet. De tentoonstelling laat werk zien van Wim van Wijngaarden, zijn beroep was etaleur, maar zijn hele leven was hij ook ontwerper en illustrator van affiches voor allerlei activiteiten van kerken, scholen, verenigingen en musea. Veel geboortekaarten en trouwkaarten zijn door hem ontworpen.

De expositie is geheel geweid aan het werk van de in Giessenburg en wijde omgeving bekende Wim van Wijngaarden. Het gehele museum is geopend en houdt zich aan de voorgeschreven maatregelen van het RIVM. Het museum is vanaf 4 juli geopend op de gebruikelijke woensdag- en zaterdagmiddagen van 13.30 uur tot 17.00 uur