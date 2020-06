Sportschool kan dankzij Kiwanisclub Alblasserwaard verder met missie

REGIO • Dankzij Kiwanisclub Alblasserwaard heeft sportschool No Limits uit Nieuwerkerk a/d IJssel de moeilijke coronatijd kunnen overleven.

Toen de regering in april 2020 besloot dat alle sportscholen in Nederland zeker tot 1 september 2020 de deuren gesloten moesten houden, stroomden de opzeggingen van lidmaatschap binnen. Belangrijk is te weten dat No Limits een sportschool is waar respect, gelijkheid, geborgenheid, veiligheid en sportiviteit de ziel van de sportschool is en men dit belichaamt als men bij No Limits traint. Nog ruim vier maanden betalen en niet kunnen sporten was voor diverse leden teveel.

Daardoor kwam No Limits ook in de problemen, maar dankzij Kiwanisclub Alblasserwaard heeft No Limits zich op tijd kunnen herstellen door vooral de bokszak trainingen buiten te geven aan mensen met en zonder beperking. Ook mocht No Limits van Kiwanisclub Alblasserwaard bokshandschoenen aanschaffen die voor evenementen gebruikt worden. In verband met corona waren alle evenementen tot 30 juni in geannuleerd.

No Limits is Kiwanisclub Alblasserwaard zeer erkentelijk voor de bijdrage in bokszakken en bokshandschoenen. Door de bijdrage van Kiwanisclub Alblasserwaard is No Limits Gym in staat gesteld deze tijd te overleven en kunnen ze verder met hun missie: ‘Sporten voor echt iedereen’. Voor meer info over de sportschool: www.nolimitsgym.nl. Meer info over Kiwanisclub Alblasserwaard: www.alblasserwaard.kiwanis.nl.