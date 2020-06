Expositie ‘Spannende Troep’ in De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam heeft deze zomer een heel verrassende expositie. Rond het thema ‘Het is kunst om van afval iets te maken’ krijgt de bezoeker een beeld wat je allemaal kunt maken van afval. Oud en jong zullen versteld staan van de mogelijkheden om de afvalberg tegen te gaan. Met tips voor de volwassenen en doe activiteiten voor de kids.

Iedereen wordt bijna dagelijks geconfronteerd met een steeds toenemende afvalberg. We moeten afval scheiden en van alles zit in plastic, in zakken, in flessen, in tassen. Op de expositie ziet de bezoeker dat afval ook waarde heeft. Niet zomaar waarde. Er worden ongedachte en verrassende kunstwerken gemaakt van blikjes, van plastic flessen, van allerlei soorten textiel. De expositie laat zien dat je niets weg hoeft te gooien. Met weinig of geen moeite kan er ook iets leuks en unieks van worden gemaakt. Duurzaamheid is een begrip dat je elke dag in de praktijk kan toepassen. Veel van het getoonde materiaal komt van kunstenaars en instellingen die zich hierin hebben gespecialiseerd. Veel van het getoonde werk is te koop.

Veel van de getoonde kunstwerken zijn dieren: van stof (wol, katoen en meer), van metaal (oud be-stek of blik), van hout (een olifant van een aantal tafels gemaakt), beschilderde boekkaften, krukjes van oude boeken enzovoort. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het in de expositie tegen.

Door dieren centraal te stellen worden juist kinderen betrokken bij het onderwerp van het verminderen van de afvalberg. Die kinderen zijn de volwassenen van straks. De expositie heeft dan ook nadrukkelijk een educatieve functie. De regionale reinigingsdienst Waardlanden zorgt voor voorbeelden, tips en aanvullend materiaal.

Voor de kids is er ook een spannend detectivespel (waarbij de ouders en grootouders mogen helpen) en is er een knutselmogelijkheid in een grote eigen tent, om zelf aan de slag te gaan aan de hand van enkele voorbeelden. Kinderen kunnen een speurtocht maken en voor de kleinste kinderen zijn er ook kleurplaten.

Ook het permanente deel van het museum is een bezoek zeker waard evenals de grote museumtuin, het museumcafé of het terras daarnaast en in de gezellige theetuin is het heerlijk vertoeven.

Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In de maanden juli en augustus ook op maandag van 13.00-17.00 uur. De theetuin is open van woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur. De expositie begint 4 juli 2020 en loopt door tot en met 19 september 2020.

Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.