Bewegen voor senioren in de Dompelaar

GROOT-AMMERS • In zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers start op 9 juli om 10.00 uur het beweegprogramma Senior Fit60+.

Voor het derde jaar op rij wordt het hoog gewaardeerde en drukbezochte programma georganiseerd. De coronamaatregelen dreigden even roet in het eten te gooien, maar daar is iets op gevonden. SeniorFit60+ zal uitgevoerd worden volgens een estafette systeem zodat er voldoende afstand gehouden kan worden.

Het beweegprogramma bestaat uit oefeningen op het droge met GIGA Molenlanden en bewegen in het water met Opstiport. SeniorFit60+ wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van Vrienden van den Dompelaar. De entree en het kopje koffie of thee zijn gratis. De ochtend duurt van 10.00 tot 12.00 uur en wordt dit seizoen nog twee keer herhaald op 6 augustus en 3 september. Bovendien wordt het badwater die dagen extra verwarmd tot 25 graden. Extra voordeel voor de senioren vormt de sinds kort aangebrachte zogenaamde ‘luie trap’. Deze trap maakt het in- en uit het zwembad gaan een stuk gemakkelijker. Aanmelden kan telefonisch via Hennie Kortleve 0184-661684 of per mail: info@dompelaar.nl.