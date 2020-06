Tiltalk: Trouwambtenaar Sebastiaan Boogaard: ‘Het is jullie ceremonie’

ALBLASSERWAARD • Til Talk is een nieuwe serie blogs, waarin de Tilgroep de vele mooie en bijzondere kanten van trouwen laat zien. Van tips over waar je op moet letten, interviews met onder anderen een fotograaf, een bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand tot leuke weetjes over de invulling van je bruiloft, het komt allemaal aan bod. Deze editie: Sebastiaan Boogaard uit Schelluinen, landelijk beëdigd trouwambtenaar.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de huwelijksceremonie maken of breken. Daarom is het belangrijk de trouwambtenaar te kiezen die bij jullie past. Als de liefde wordt gevierd, moet alles kloppen en bij jullie passen. Wanneer je de ceremonie kort en zakelijk wil, kan iedere ambtenaar dat. Dan kies je er gewoon één van de lijst van de gemeente. Als je een meer uitgebreide ceremonie wil, is de persoon belangrijker. Dan adviseer ik een ambtenaar te zoeken waarmee het klikt en waarvan je het gevoel hebt dat deze persoon jullie als bruidspaar goed neer kan zetten.

Mensen hebben het achteraf over twee dingen: de jurk en de trouwambtenaar. Ik vind het heel indrukwekkend om zo dichtbij te mogen staan wanneer mensen elkaar trouw beloven. Het is ultiem om het woord tot het bruidspaar te mogen richten, maar ook heel spannend, want ik ben degene in de zaal die hen het minst goed kent.

Daarom houd ik altijd voorbesprekingen. Zo leer ik het bruidspaar en hun verhaal kennen en zoek ik samen met hen uit wat voor ceremonie ze willen. Als je al eens bij een trouwceremonie bent geweest, is het goed na te gaan wat je daar fijn aan vond en wat juist niet. Ik vraag ook altijd of er humor in mag, en zo ja wat voor humor. Soms wil het bruidspaar ook het woord tot elkaar richten, dat kan natuurlijk. Het is jullie ceremonie.

Mijn advies aan aanstaande bruidsparen: je hebt je hart gevolgd toen je besloot te gaan trouwen, blijf je hart volgen in de aanloop naar de bruiloft. Je kunt het niet overdoen, dus kies wat bij jullie past. Doe dat bij de keuze van de jurk, de locatie, de muziek én de trouwambtenaar.