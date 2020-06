Brandweer en Ambulancedienst schaffen hulpboot aan voor Kinderdijk

ALBLASSERDAM • De brandweer regio Zuid-Holland Zuid heeft onlangs een brandweerhulpboot aangekocht.

“We leveren brandweerzorg op het land en ook te water. In onze regio hebben we een bijzonder en mooi gebied: Kinderdijk”, legt de brandweer uit.

De nieuwe brandweerhulpboot is samen met de Ambulancedienst aangekocht voor dit gebied. De boot wordt met trailer geplaatst in Alblasserdam en is ook regionaal inzetbaar. Nu volgt een periode van opleiden en trainen.