Vergeet-mij-niet-pad brengt mensen met dementie op hun bestemming

GROOT-AMMERS • Tussen zorglocatie De Hof van Ammers en het nabijgelegen winkelcentrum in Groot-Ammers is op donderdagmiddag 25 juni het Vergeet-mij-niet-pad geopend.

“Dit pad helpt kwetsbare ouderen om hun weg naar het winkelcentrum te vinden en weer terug”, vertelt een zorgmedewerkster van De Hof van Ammers. “We hebben het geregeld meegemaakt dat iemand de weg kwijtgeraakt is.”

Het Vergeet-mij-niet-pad bestaat uit een aantal tegels met daarop een blauwe bloem; een vergeet-me-nietje. Deze tegels vormen een pad van De Hof van Ammers naar het winkelcentrum.

Het pad is aangelegd op initiatief van De Hof van Ammers. De gemeente Molenlanden werkte in alle opzichten mee en besloot om zelfs een stap verder te gaan. Want donderdag na de opening van het pad ondertekende wethouder Lizanne Lanser het convenant van de Dementievriendelijke gemeente die Molenlanden geworden is.

“Dit doen we omdat we nog veel meer willen betekenen voor onze medemensen met dementie”, vertelde wethouder mevrouw Lanser na de ondertekening.

De gemeente Molenlanden wordt hierin bijgestaan door Alzheimer Nederland, waarvan mr. Arie Slob uit Giessenburg de regionale voorzitter is.

Arie Slob was donderdag mede-ondertekenaar van het convenant. “Dit helpt om het taboe op dementie, wat er nog steeds is, steeds meer te doorbreken”, vertelde hij.

Slob was trots op wat er in het afgelopen jaar bereikt is in de samenwerking tussen Alzheimer Nederland en de gemeente Molenlanden. “En dit convenant geeft ook een inspanningsverplichting om op nog meer fronten dementievriendelijk te zijn en daarvoor activiteiten te ontwikkelen.”

Het Vergeet-mij-niet-pad in Groot-Ammers is het derde pad in zijn soort in Nederland. "En de mooiste!", volgens mr. Arie Slob van Alzheimer Nederland.

De officiële opening van het Vergeet-mij-niet-pad werd donderdag verricht door echtpaar Kwakernaak, bewoners van De Hof van Ammers. Na dat moment liepen enkele bewoners en de betrokkenen bij het pad de route naar het winkelcentrum en weer terug.