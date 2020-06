Tientallen toekomstige boa's op stage in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Vijfheerenlanden stroomt vol met boa's in opleiding. 36 studenten van het MBO draaien de komende tijd mee met de handhavers. Ze zijn pas eerstejaars, maar worden nu al in het diepe gegooid om praktijkervaring op te doen.

"Ik vind het leuk om te praten met de mensen op straat", vertelt de 17-jarige Marlijn van Aanhold aan RTV Utrecht.

De studenten houden tijdens hun stage bijvoorbeeld toezicht in de Voorstraat van Vianen. Vanwege corona geldt daar tijdens de markt eenrichtingsverkeer, ook voor voetgangers. "We wijzen mensen op de looproute", vertelt Marlijn. "Ook kijken we of mensen anderhalve meter afstand houden op het terras. En je mag hier niet fietsen."

Mensen aanspreken

Marlijn vindt het 'niet erg' om mensen aan te spreken op hun gedrag. "Ik vind het juist leuk om met mensen te praten", zegt ze. Wel let ze op haar taalgebruik. "Je kunt niet zo praten als je tegen je vrienden zou doen", zegt ze. "Je moet altijd netjes blijven tegen iedereen, ongeacht iemands leeftijd."

Of mensen een beetje naar haar luisteren? "Over het algemeen wel", antwoordt ze lachend.

De gemeente is blij met stagiairs als Marlijn. Ze zorgen niet alleen voor extra handen voor handhaving in deze 'drukke coronatijd', maar zijn ook 'de boa's van de toekomst'. "We hebben deze mensen hard nodig", zegt opleidingscoördinator Maarten van Rijn namens de gemeente Vijfheerenlanden. "Je moet ze de kans geven om ervaring op te doen."

De eerste dagen op straat draaien volgens Van Rijn vooral om 'gewenning aan het uniform'. "Deze jongeren hebben nog weinig buiten gelopen", vertelt hij, "maar ze worden wel als volwaardig boa gezien. Mensen zullen ze dingen vragen en zij moeten mensen corrigeren en soms zelfs verbaliseren. Ze leren: is het eng om mensen aan te spreken of valt het mee?"

door Annemarie de Wit| RTV Utrecht