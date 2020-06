Michael van Hoorne blij met goedkeuring kinderprotocol

MOLENAARSGRAAF • Michael van Hoorne van Van Hoorne Entertainment is blij met de goedkeuring van het Outbreak Management Team (OMT) voor het kinderprotocol dat door zijn bedrijf is opgesteld.

Op woensdag 25 juni maakte minister-president Rutte bekend dat er geen beperking meer geldt voor kinderen tot 18 jaar in theaters. Het adviesorgaan heeft kritisch gekeken naar het voorstel om kinderen niet mee te tellen in de zaalbezetting tijdens de theatervoorstellingen en heeft hiervoor zijn goedkeuring gegeven.

Direct nadat bleek dat kinderen bijna niet bijdragen aan de overdracht van het COVID-19-virus, is Van Hoorne Entertainment, namens 34 kinderproducten, op pad gegaan om dit theatergenre als uitzondering op de gestelde regels te laten gelden. “Ondertussen zijn lagere scholen weer volledig open, en mogen kinderen samen sporten en spelen. Dan werd het tijd dat ook in theaters kinderen onbeperkt naar binnen mogen”, aldus Michael van Hoorne, eigenaar van Van Hoorne Entertainment.

“Er is door ons, maar ook door de Vereniging van Vrije Theater Producenten, hard gewerkt om het protocol erdoor te krijgen. En met succes! Dit hebben we ook te danken aan de inzet van de ambtenaren en de minister van OCW die zich persoonlijk met de kwestie heeft bemoeid”, vervolgt de producent.

In aanloop naar deze goedkeuring en het opstellen van het protocol sprak van Hoorne met minister van Engelshoven om zijn plan toe te lichten. De minister heeft daarna haar ambtenaren de opdracht gegeven deze casus serieus op te pakken en uit te werken. Concreet betekent deze versoepeling dat ouders op 1,5 meter afstand moeten zitten en kinderen op de stoelen daartussen mogen plaatsnemen. Zo kan de zaalbezetting verdubbelen of zelfs nog iets hoger komen te liggen.

“Dit betekent voor deze 34 producenten een deel van de oplossing. Hierdoor kunnen we overleven, en belangrijker nog: we kunnen blijven produceren! We kunnen de theater- en cultuurliefhebber van de toekomst blijven vermaken, inspireren en verrassen. We doen niets liever dan dat. Het maakt mij dan ook heel blij dat we dit weer voor een grotere groep kunnen doen”, aldus Michael van Hoorne.

Komend seizoen zijn er 76 kinderproducties te zien in de Nederlandse theaters, geproduceerd door 34 producenten. Het aantal banen dat hiermee gered wordt, ligt rond de 850. Ook deze zomer zullen er alweer kindervoorstellingen te zien zijn in de theaters, zoals Sesamstraat, Brandweerman Sam, Peter Pan, Bumba, Juf Roos en vele andere.